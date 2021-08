La definizione e la soluzione di: Partono sempre in quarta!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Irruenti

Curiosità/Significato su: Partono sempre in quarta! Dolly Parton bambini. Dolly Parton nacque a Pittman Center, una cittadina di campagna del Tennessee orientale, ai piedi delle Smoky Mountains. Era la quarta di dodici fratelli 32 ' (4 130 parole) - 22:38, 10 ago 2021

