Soluzione 6 lettere : Ideale

Curiosità/Significato su: Il non plus ultra della perfezione Non plus ultra comune la frase, modificata in "non plus ultra", serve ad indicare il limite estremo, cioè il massimo, della perfezione, dell'eleganza, dell'arte con cui 2 ' (282 parole) - 19:47, 2 gen 2020

