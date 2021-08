La definizione e la soluzione di: La neve ottima per sciare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Farinosa

Curiosità/Significato su: La neve ottima per sciare Sci ( sciare) Disambiguazione – "sciare" rimanda qui. Se stai cercando la rivista, vedi sciare (rivista). Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi 14 ' (1 737 parole) - 08:38, 23 lug 2021

Altre definizioni con neve; ottima; sciare; Soffici dolci napoletani ripieni di... neve!; Scendendo sulla neve con lunghi attrezzi ai piedi; La neve lo forma candido; Sgombrare la neve; Cittadina ligure ottima meta per surfisti; La gustosa lombata di maiale, ottima al forno; Fornisce un'ottima carne ai macellai; Mancanza di capacità ottimale di un organo; Lasciare... il treno; Uno che fa molta fatica a lasciare il letto; Lasciare la casa e gli amici; Lasciare andare un prigioniero;