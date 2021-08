La definizione e la soluzione di: Narrazione storica fatta per ordine di tempo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : Cronografia

Curiosità/Significato su: Narrazione storica fatta per ordine di tempo Francesco d'Assisi ( San Francesco di Assisi) dove la Narrazione storica e quella teologica sono strettamente legate. Nel XVII secolo con Frate Luca Wadding si mossero i primi tentativi di raccogliere 86 ' (10 226 parole) - 11:02, 9 ago 2021

