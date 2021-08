La definizione e la soluzione di: Molti anni fa erano gialli in quasi tutte le città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Taxi

Curiosità/Significato su: Molti anni fa erano gialli in quasi tutte le citta New York ( Città di New York) sindaco di Michael Bloomberg; la città in questi anni ha continuato a guadagnare popolazione, attestandosi a quasi 8,2 milioni di abitanti secondo i 139 ' (12 254 parole) - 08:52, 31 lug 2021

