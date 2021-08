La definizione e la soluzione di: Macchine per il sollevamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Argani

Curiosità/Significato su: Macchine per il sollevamento Direttiva Macchine direttiva Macchine indica informalmente la direttiva dell'Unione europea 2006/42/CE che si applica a Macchine fisse, mobili, trasportabili e di sollevamento/spostamento 10 ' (1 328 parole) - 18:44, 19 lug 2021

Altre definizioni con macchine; sollevamento; Le macchinette dei biglietti; Macchine che riducono i cibi in dadini; Macchine per tessere; Produce macchine fotografiche; Riduce lo sforzo nel sollevamento; Processo di sollevamento delle catene montuose; Pratica atletica pesante a base di sollevamento; Ultime Definizioni