La definizione e la soluzione di: L'ora fissata per l'attacco!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Ics

Curiosità/Significato su: L ora fissata per l attacco! Pallavolo ( Attacco (pallavolo)) metri per 9 metri. La linea di attacco- è distante 3 metri da quella centrale divide ogni metà del campo in una zona di difesa e una zona di attacco. Linee 52 ' (7 299 parole) - 16:07, 9 ago 2021

Altre definizioni con fissata; attacco; Una quantità non ancora fissata; La catenella fissata al morso dei cavalli; Fa partire l'apparecchio all'ora fissata; Viene fissata alle traversine; Un calciatore d’attacco; Un calciatore d'attacco; Progettò l'attacco dei giapponesi a Pearl Harbour; Andare all'attacco sul mare; Ultime Definizioni