La definizione e la soluzione di: La linea di chi sta in collegio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Retta

Curiosità/Significato su: La linea di chi sta in collegio Alta velocità ferroviaria ( linea ad alta velocità) percorrono la distanza di 1100 km in 8 ore e 25 minuti. Il 12 dicembre 2010 è stata inaugurata la linea ad alta velocità che collega San Pietroburgo con la capitale 66 ' (7 232 parole) - 12:59, 26 lug 2021

