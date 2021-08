La definizione e la soluzione di: Si gonfia per proteggere il pilota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AirBag

Curiosità/Significato su: Si gonfia per proteggere il pilota Airbag Il secondo caso è utilizzato per ridurre la violenza dell'impatto dell'occupante con l'airbag. Con l'accensione, si realizza un'esplosione che gonfia 13 ' (1 620 parole) - 22:25, 3 giu 2021

Altre definizioni con gonfia; proteggere; pilota; Quando cantano si gonfiano; Si gonfiano nelle zampogne; Gonfiare con le parole; Si gonfiano ridendo; Il sistema per proteggere Venezia dall'acqua alta; Se lo mettono le sarte per proteggere la falange; Seguire e proteggere; Proteggere, tutelare; Il pilota tedesco campione del mondo di Formula Uno nel 2013; Riccardo, ex-pilota automobilistico; Un pilota... da Parigi-Dakar!; Danica, ex pilota Nascar statunitense;