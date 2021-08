La definizione e la soluzione di: Gli antichi la versavano come anticipo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Arre

Curiosità/Significato su: Gli antichi la versavano come anticipo Disastro del Vajont (sezione Gli invasi sperimentali per il collaudo della diga) 50 cm, che si innalzavano per quasi 100 metri lungo la mezzacosta destra della val Tuora, e versavano l'acqua in una canaletta in legno lunga quasi 2 km 151 ' (18 635 parole) - 21:51, 22 lug 2021

Altre definizioni con antichi; versavano; come; anticipo; Antichissimo popolo dell'Italia centrale; Toponimo della Crimea per gli antichi greci; Lungo abito usato nell'antichità da uomini e donne; Usato per speronare le navi nell'antichità; Si versavano contandole; Ama il__ tuo come te stesso; Sgradite all'orecchio come certe musiche; Memorabile come certe avventure; Gli animali selvatici sanno come procurarselo; Un anticipo cautelativo pagato dall'affittuario; Organizzati e imbastiti con anticipo; Anticipo di denaro; Quella d'acconto è un anticipo delle imposte;