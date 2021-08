La definizione e la soluzione di: Un gesto per votare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : Alzata Di Mano

Curiosità/Significato su: Un gesto per votare Warschauer Kniefall corrotti dalla Stasi per votare in favore di Brandt.[senza fonte] In termini storici, Brandt guadagnò molti consensi per il suo gesto, e si crede che questa 3 ' (367 parole) - 03:47, 1 feb 2021

Altre definizioni con gesto; votare; E' un gesto spontaneo ma non è l'elemosina del generoso; Spettacolare gesto di interdizione del basket; Un gesto maleducato... per quando piove!; Gesto che fa l'attore al termine della pièce; La alza il giurato per votare a un concorso; Documento che consente ai cittadini di votare; Ultime Definizioni