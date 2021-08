La definizione e la soluzione di: Un eroe... di The Avengers. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Thor

Curiosità/Significato su: Un eroe... di The Avengers The Avengers (film 2012) The Avengers è un film del 2012 scritto e diretto da Joss Whedon. Basato sull'omonimo supergruppo dei fumetti Marvel Comics, è il sesto film del Marvel 92 ' (9 475 parole) - 23:32, 8 ago 2021

