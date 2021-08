La definizione e la soluzione di: Entra per prima in porto!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Prua

Curiosità/Significato su: Entra per prima in porto! Porto Venere provincia della Spezia in Liguria. Per la sua estensione territoriale urbana è il comune più piccolo della provincia spezzina. Nel 1997 Porto Venere, insieme 39 ' (4 109 parole) - 19:36, 11 ago 2021

Altre definizioni con entra; prima; porto; La Banca Centrale USA; Alture della Sicilia centrale; Entra nella scarpa; Rientranza del muro; Chi prima arriva, lo vince; Prima del centro di Marsala; Si designa prima di morire; Il fico primaticcio; Un porto della Bretagna; Arriva spesso in porto; Il centro del Portogallo; Un famoso Porto sardo; Ultime Definizioni