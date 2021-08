La definizione e la soluzione di: Le consonanti in linea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : LN

Curiosità/Significato su: Le consonanti in linea Consonante affricata simile a quello delle consonanti fricative. Analogamente alle altre consonanti sonore, le affricate sonore presentano una linea di bassa frequenza, detta 6 ' (635 parole) - 23:42, 26 nov 2019

