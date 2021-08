La definizione e la soluzione di: Un colletto blu in fabbrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Operaio

Curiosità/Significato su: Un colletto blu in fabbrica Operaio ( colletto blu) mondo - tali lavoratori, in base al colore dell'indumento da lavoro indossato. Egli si differenzia dall'impiegato (o "colletto bianco"), il quale svolge 7 ' (779 parole) - 14:49, 30 lug 2021

