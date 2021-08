La definizione e la soluzione di: Città dell'Erzegovina famosa per il ponte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Mostar

Curiosità/Significato su: Citta dell Erzegovina famosa per il ponte Mostar (categoria Senza fonti - centri abitati della Bosnia ed Erzegovina) Mostar è una città di 113.169 abitanti della Bosnia ed Erzegovina, capoluogo del cantone dell'Erzegovina-Narenta all'interno della Federazione di Bosnia 18 ' (1 621 parole) - 01:11, 11 apr 2021

