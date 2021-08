La definizione e la soluzione di: La S in certi giorni del calendario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Sant

Curiosità/Significato su: La S in certi giorni del calendario Natale ( Data del Natale) sono adeguate al calendario gregoriano, pur mantenendo il calendario giuliano per la loro tradizionale liturgia. Secondo il calendario liturgico è una 54 ' (6 622 parole) - 10:11, 23 lug 2021

Altre definizioni con certi; giorni; calendario; Esce da certi becchi; Lo sono certi drammi; Immane come certi errori; Se ne fanno due per certi vaccini; Proprio dei nostri giorni; Si festeggia ogni 365 giorni; I giorni fra Pasqua e l'Ascensione; Decorazioni da giorni di festa; Un libriccino con il calendario; Ce la ricorda il calendario; Prima di... Pietro e Paolo sul calendario; Di solito è nell'undicesima pagina del calendario; Ultime Definizioni