La definizione e la soluzione di: Caratterizza ciò che non è ben specifico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : Generalità

Curiosità/Significato su: Caratterizza cio che non e ben specifico Traduzione (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) della lingua e della cultura d'origine che non hanno equivalenti diretti nella lingua di destinazione. Il traduttore può assumere uno specifico ruolo nell'individuazione 21 ' (2 726 parole) - 11:23, 29 lug 2021

Altre definizioni con caratterizza; specifico; Caratterizza chi non rispetta le regole dell'educazione; Caratterizza chi è eclettico; Caratterizza due fatti che si sono svolti simmetricamente; E' caratterizzato da una voce dal registro alto; Esposizioni artistico-culturali a tema specifico; Destinare qualcosa a uno specifico uso; Proprio di un regime alimentare specifico; Ultime Definizioni