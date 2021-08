La definizione e la soluzione di: Caratterizza chi non rispetta le regole dell'educazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Inciviltà

Curiosità/Significato su: Caratterizza chi non rispetta le regole dell educazione Maria Montessori ( educazione Cosmica) universo". L'educazione Cosmica abbraccia i concetti di educazione ecologica, educazione alla pace ed educazione alla mondialità, ma non si esaurisce 87 ' (9 711 parole) - 10:17, 20 lug 2021

