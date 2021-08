La definizione e la soluzione di: Ha le canne ma non è un organo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Fucile

Curiosità/Significato su: Ha le canne ma non e un organo organo a canne L'organo a canne, noto anche semplicemente come organo, è uno strumento musicale della famiglia degli aerofoni. Viene suonato per mezzo di una o più tastiere 35 ' (4 382 parole) - 11:42, 22 apr 2021

Fucile a canne mozze senza calcio; Quello di Pan è costituito da diverse canne; I cannelli da cui esce il gas; Fra Monaco e Cannes; Piccolo organo del volo; La C dell'organo costituzionale CSM; Un organo di controllo; Organo per la respirazione;