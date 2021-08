La definizione e la soluzione di: I calciatori li effettuano in porta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Tiri

Curiosità/Significato su: I calciatori li effettuano in porta Assistente arbitrale ( Arbitro di porta) assistenti arbitrali effettuano segnalazioni all'arbitro alzando la bandierina in dotazione. L'arbitro può non tenerne conto, in quanto tutte le valutazioni 23 ' (2 829 parole) - 23:31, 6 lug 2021

