La definizione e la soluzione di: Al ex vicepresidente degi Stati Uniti e Nobel per la pace nel 2007. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Gore

Curiosità/Significato su: Al ex vicepresidente degi Stati Uniti e Nobel per la pace nel 2007

Altre definizioni con vicepresidente; degi; stati; uniti; nobel; pace; 2007; Nata a Oakland il 20 ottobre 1964, la politica statunitense raffigu ata nella foto è l'attuale vicepresidente degli Usa; Famoso statista francese; Air Force vi vola il presidente degli Stati Uniti; La Thatcher statista; Mostrarsi dopo essere stati nascosti; Air Force vi vola il presidente degli Stati Uniti; Uccelli muniti di rostro e artigli; Possono esserlo 2 dispositivi uniti da un cavo; I fratelli che nascono Uniti; Octavio __, premio Nobel; Fu Nobel per la pace con Arafat e Peres; __ Quasimodo, autore premio Nobel nel 1959; Iniziali di Nobel; L'attore Spacey iniziali; Sono sempre in pace; Persona spregiudicata capace di azioni deplorevoli; Provano a ridare la pace agli ossessi; Il Mario genetista Nobel per la medicina nel 2007; Album di Fabri Fibra pubblicato nel 2007; Con i sogni in un film di Woody Allen del 2007; Primo ministro britannico dal 1997 al 2007; Ultime Definizioni