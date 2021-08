La definizione e la soluzione di: Si usa... per gli spaghetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Colapasta

Curiosità/Significato su: Si usa... per gli spaghetti spaghetti alla chitarra Gli spaghetti alla chitarra sono una varietà di pasta all'uovo tipica della cucina italiana ed abruzzese in particolare. Questi spaghetti sono fatti con 6 ' (600 parole) - 09:45, 9 lug 2021

