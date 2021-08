La definizione e la soluzione di: Scovolo per armi da fuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Lanata

Curiosità/Significato su: Scovolo per armi da fuoco Canna (armi) La canna, nelle armi ed in particolare nelle armi da fuoco, è un tubo metallico ed è l'ambiente in cui si esplica l'azione iniziale del munizionamento 9 ' (1 104 parole) - 11:01, 16 nov 2019

