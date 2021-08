La definizione e la soluzione di: Recinti per bestiame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Stalli

Curiosità/Significato su: Recinti per bestiame Kraal nell'inglese sudafricano, che è dal portoghese corral («recinto»), è un recinto per il bestiame situato all'interno di un insediamento africano o villaggio 6 ' (766 parole) - 19:55, 2 mag 2021

