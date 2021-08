La definizione e la soluzione di: Non la lascia la nave ferma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Scia

Curiosità/Significato su: Non la lascia la nave ferma La leggenda del pianista sull'oceano lontano la città e la terra ferma. Lanciando infine il cappello si volta, ritornando sui propri passi e risalendo sulla nave. Per giorni Novecento non si fa 18 ' (1 922 parole) - 01:58, 10 ago 2021

Altre definizioni con lascia; nave; ferma; Lasciare... il treno; E' una leggerissima maglia di filato lasciata in un angolo ma non è un indumento estivo smesso; Le lasciano pulite i cani affamati; Chi lo lascia, rischia; Antica nave romana; Riposta nel compartimento per le merci di una nave; Finestrino circolare di nave; La lascia la nave + indurimento della pelle; Rafferma; Una parola di conferma; Fermarsi per riposare; Una laconica conferma;