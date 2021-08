La definizione e la soluzione di: Nacque nel 1964 per iniziativa della Lega araba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OLP

Curiosità/Significato su: Nacque nel 1964 per iniziativa della Lega araba Lega araba La Lega araba o Lega degli Stati arabi o Società degli stati arabi (in arabo: ????? ????? ????????, Jami?at al-Duwal al-?Arabiyya ) è un'organizzazione 41 ' (4 289 parole) - 05:39, 27 lug 2021

