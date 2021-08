La definizione e la soluzione di: Messaggio... in tre lettere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : MSG

Curiosità/Significato su: Messaggio... in tre lettere SOS (sezione Trasmissione di un messaggio di soccorso da parte di una stazione diversa da quella in pericolo) (disambigua). SOS è la sequenza di tre lettere, che normalmente descrive il segnale universale di richiesta di soccorso. Espresso in codice Morse, si caratterizza 13 ' (1 901 parole) - 22:40, 2 apr 2021

Altre definizioni con messaggio; lettere; Lo è un messaggio equivocato, distorto; Un messaggio inviato a un blog; Nella lettera e nel messaggio; Un messaggio diplomatico; Tre lettere prima di Lanka; Due lettere di Amedeo; Due lettere del curioso; Due lettere di nylon; Ultime Definizioni