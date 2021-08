La definizione e la soluzione di: Leggevano il futuro... per terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Geomanti

Curiosità/Significato su: Leggevano il futuro... per terra Dottor Strange (sezione terra X) misticismo orientale, Leggevano le storie del Dr. Strange di Ditko e Lee con la convinzione di un Hare Krishna neo-convertito. Il significato era ovunque 72 ' (9 000 parole) - 14:41, 15 lug 2021

