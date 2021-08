La definizione e la soluzione di: Gare... poetiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Gare... poetiche

Parione Sempre Domiziano fece costruire l'Odeon (in latino Odeum), per ospitare gare poetiche e musicali. Intorno al 1200 fu chiamato Parione e S. Lorenzo in Damaso 10 ' (842 parole) - 19:09, 6 mar 2021