La definizione e la soluzione di: Charles, astronomo e cosmografo francese celebre per le sue mappe celesti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Dien

Curiosità/Significato su: Charles, astronomo e cosmografo francese celebre per le sue mappe celesti Vincenzo Maria Coronelli (categoria Cosmografi italiani) (Venezia, 16 agosto 1650 – Venezia, 9 dicembre 1718) è stato un geografo, cartografo, cosmografo ed enciclopedista italiano. Vincenzo Maria Coronelli 21 ' (2 664 parole) - 23:13, 7 ago 2021

