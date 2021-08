La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Dublino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Eire

Curiosità/Significato su: Ha per capitale Dublino Dublino Se stai cercando altri significati, vedi Dublino (disambigua). Dublino (AFI: /du'blino/; in inglese Dublin, /'d?bl?n/; in irlandese Baile Átha Cliath 46 ' (5 098 parole) - 01:37, 26 mag 2021

