Soluzione 7 lettere : Isolata

Curiosità/Significato su: Messa in quarantena Mary Mallon (sezione quarantena fino al 1910) respinse, convinta di essere vessata dalla legge. In seguito venne arrestata e Messa in quarantena forzata per tre anni, dal 1907 al 1910. Il 19 febbraio 17 ' (2 080 parole) - 13:32, 7 giu 2021

