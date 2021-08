La definizione e la soluzione di: Effusa come un'anima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Esalata

Curiosità/Significato su: Effusa come un anima Le ricordanze canti (soprattutto "A Silvia"), appare espressa in forma più diretta ed Effusa, sia nel richiamo a momenti sereni e dolci (le sere in giardino, gli allegri 2 ' (276 parole) - 17:25, 27 gen 2021

