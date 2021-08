La definizione e la soluzione di: Lo è anche un nativo di Oristano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Ales (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) vedi Ales (disambigua). Ales (Abas in sardo) è un comune italiano di 1 372 abitanti della provincia di Oristano in Sardegna, nella regione storica della Marmilla 8 ' (876 parole) - 16:24, 7 ago 2021