La definizione e la soluzione di: Abito per frati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Saio

Curiosità/Significato su: Abito per frati Ordine dei frati predicatori L'Ordine dei frati predicatori (Ordo fratrum praedicatorum) è un istituto religioso maschile di diritto pontificio: i frati di questo ordine mendicante 32 ' (4 041 parole) - 08:16, 17 lug 2021

Altre definizioni con abito; frati; Indossa l'abito talare; Spinto come può essere un abito molto scollato; Abito... Sempre largo; Lungo soprabito pesante con bottoni; Come lo stile di vita di alcuni frati e suore; Frati conversi; Decifrati... come certi contratti!; Come i dolci frati... di Carnevale!