La definizione e la soluzione di: La via di mezzo tra biga e quadriga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Triga

Curiosità/Significato su: La via di mezzo tra biga e quadriga Circo (antica Roma) (categoria Usi e costumi dell'antica Roma) ("guidatore"). La biga era un carro trainato da due cavalli; la quadriga da quattro. È famosissima la corsa di quadrighe rappresentata nel film Ben-Hur. La partenza 10 ' (1 223 parole) - 17:18, 1 giu 2020

