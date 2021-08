La definizione e la soluzione di: Una targa per i Boschi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AR

Curiosità/Significato su: Una targa per i Boschi Detmold affaccia sulle rive della Werra, affluente del Weser, in una regione pittoresca, ricca di Boschi. Fino al 1918 fu capitale del principato di Lippe, le cui 2 ' (129 parole) - 00:30, 25 giu 2021

