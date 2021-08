La definizione e la soluzione di: Una custodia per lenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : Porta Occhiale

Curiosità/Significato su: Una custodia per lenti Aviator (occhiali) costituito da una montatura in acciaio con astine laterali che possono terminare con finali avvolgenti o di plastica rigida trasparente. Le lenti a goccia 3 ' (545 parole) - 20:33, 23 dic 2020

Altre definizioni con custodia; lenti; Custodia con più CD; Data in custodia e protezione; Custodia foderata in velluto; Custodia per reliquie; Ha i praticanti più corpulenti; Abitavano l'attuale penisola Salentina; La Zeiss fabbrica di binocoli e lenti; Un rettile con guscio... dall'andatura lentissima!; Ultime Definizioni