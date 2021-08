La definizione e la soluzione di: In testa all'ammiraglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Am

Curiosità/Significato su: In testa all ammiraglio Müezzinzade Alì Pascià (categoria Ammiragli turchi) Lepanto, 7 ottobre 1571) è stato un ammiraglio turco. Müezzinzade Alì Pascià sostituì nel 1567 Piyale Pascià come ammiraglio (Kapudan deryà) della flotta ottomana 2 ' (220 parole) - 16:07, 12 feb 2020

