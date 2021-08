La definizione e la soluzione di: Temporanea, provvisoria come certe occupazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : Avventizia

Curiosità/Significato su: Temporanea, provvisoria come certe occupazioni Congresso di Berlino giugno telegrafava a Corti che l'occupazione austriaca della Bosnia doveva essere assolutamente provvisoria proprio come quella russa in Bulgaria, e cioè 30 ' (3 789 parole) - 10:49, 20 giu 2021

Altre definizioni con temporanea; provvisoria; come; certe; occupazioni; Specialità di sci freestyle corsa in contemporanea; Cinema che proietta contemporaneamente più film; Insediatosi temporaneamente in tenda; La locuzione latina per dire... temporaneamente; Si fanno provvisoriamente; Mettere provvisoriamente da parte; Può essere provvisoria o vigilata; Formazioni come i Police; Ama il tuo come te stesso; Gli animali come i gatti; Le atlete come Carolina Kostner; Le hanno certe formiche; E' familiare in certe pensioni; Nobili... come certe parole; Certe volte spiace dirlo; Occupazioni massive di individui indesiderati; Preoccupazioni, turbamenti; Ultime Definizioni