La definizione e la soluzione di: Il sito di una necropoli di piramidi in Sudan. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Nuri

Curiosità/Significato su: Il sito di una necropoli di piramidi in Sudan Gebel Barkal (categoria Siti archeologici del Nord Sudan) Gebel Barkal in arabo: ??? ?????, Jabal Barkal o Montagna Pura, è un rilievo a circa 400 chilometri a nord di Khartoum, in Sudan, su una larga ansa del 10 ' (1 072 parole) - 11:56, 2 lug 2021

