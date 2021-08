La definizione e la soluzione di: Il primo tratto dell'Appia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità/Significato su: Il primo tratto dell Appia

Via Appia Disambiguazione – Se stai cercando la strada statale Appia, vedi Strada statale 7 Via Appia. La via Appia era una strada romana che collegava Roma a Brundisium 26 ' (2 585 parole) - 12:58, 5 lug 2021