La definizione e la soluzione di: La preposizione che guarda in alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Su

Curiosità/Significato su: La preposizione che guarda in alto Avverbio (lingua italiana) una scatola", la parola "sopra" è una preposizione, perché introduce "l'armadio". Invece, in "guarda l'armadio: sopra c'è una scatola", la parola "sopra" 5 ' (661 parole) - 13:49, 3 mar 2021

