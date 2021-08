La definizione e la soluzione di: Il piccolo frigo presente in molte stanze d'albergo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Minibar

Curiosità/Significato su: Il piccolo frigo presente in molte stanze d albergo L'ipotesi del male (categoria Collegamento interprogetto a Wikiquote presente ma assente su Wikidata) Berish ci informano che quello è il Kairus a cui hanno sempre dato la caccia. Quando l'inserviente lo estrae dal frigo Berish lo guarda e afferma: «Mi 18 ' (2 643 parole) - 15:41, 15 dic 2020

Altre definizioni con piccolo; frigo; presente; molte; stanze; albergo; Un piccolo campo coltivato a verdura; I notiziari sul piccolo schermo; Piccolo corso d'acqua; Un aeromobile con un piccolo motore; Sfrigola in padella; Una bottega con il frigorifero; II piccolo frigo negli hotel; Uno scomparto del frigorifero domestico; Unita a qualcosa che è già presente, addizionata; Sostanza presente nel sangue; Riportare al presente un evento o un tempo passato; L'alcaloide presente nella Coca-Cola; Tocca molte località; Premiati con molte belle parole; Permette la creazione di molte acconciature; Carica molte persone; Le sostanze come la pepsina e la ptialina; Distillato alcolico di sostanze vegetali; Attaccati sulle pareti nelle stanze dei teenager; Pianta che si nutre di sostanze in decomposizione; Albergo; Ladri d'albergo; Un albergo con il posteggio di fronte alle camere; Albergo del... benessere; Ultime Definizioni