La definizione e la soluzione di: Partirono per liberare Gerusalemme.

Soluzione 8 lettere : Crociati

Curiosità/Significato su: Partirono per liberare Gerusalemme Crociata comunità cristiane o di liberare dall'occupazione islamica i luoghi santi di Gerusalemme; i "pluralisti" usano il termine "crociata" per tutte le campagne militare 114 ' (14 154 parole) - 21:01, 28 lug 2021

Altre definizioni con partirono; liberare; gerusalemme; Liberare dal contenuto; Liberare un compagno dal controllo di un avversario; Liberare dal make up; Si paga per far liberare un ostaggio; La Gerusalemme poema del Tasso; Gerusalemme: __ del pianto; Il colle su cui venne edificata Gerusalemme; Giardino situato ai piedi del monte degli Ulivi, a Gerusalemme; Ultime Definizioni