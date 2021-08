La definizione e la soluzione di: Non sono sinonimi dei sinonimi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Contrari

Curiosità/Significato su: Non sono sinonimi dei sinonimi Sinonimo (tassonomia) categorie di sinonimi: i sinonimi nomenclaturali e i sinonimi tassonomici. I sinonimi nomenclaturali (detti anche obbligatori o omotipi) sono nomi differenti 2 ' (266 parole) - 21:02, 20 feb 2021

