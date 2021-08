La definizione e la soluzione di: Ha l'ufficio in Municipio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Sindaco

Curiosità/Significato su: Ha l ufficio in Municipio Municipio (edificio) Per Municipio si intende l'edificio destinato ad essere sede degli uffici (o parte degli uffici) di un'amministrazione comunale, nonché dell'aula per 7 ' (753 parole) - 18:17, 7 giu 2021

Altre definizioni con ufficio; municipio; L’ufficio che negli ospedali smista i pazienti nei vari reparti; L'ufficio pubblico che tiene la cassa; Cosi vanno le pratiche in ufficio; L’ufficio degli approvvigionamenti; Hanno il municipio in Cam­pidoglio; Ultime Definizioni