La definizione e la soluzione di: L'hanno le oche ma non l'oca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Acca

Curiosità/Significato su: L hanno le oche ma non l oca Oca Occidente, le oche da cortile discendono da quella selvatica, ma in Asia è stata allevata più o meno a lungo l'oca cigno. Tutte le oche hanno una dieta 5 ' (646 parole) - 12:23, 14 giu 2021

