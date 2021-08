La definizione e la soluzione di: In inglese è anche una serie di disegni a fumetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Strip

Curiosità/Significato su: In inglese e anche una serie di disegni a fumetti Romanzo a fumetti romanzo a fumetti (o romanzo grafico, chiamato anche con l'espressione inglese graphic novel) è una forma narrativa in cui le storie a fumetti hanno la 17 ' (1 953 parole) - 23:18, 20 apr 2021

